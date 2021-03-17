Son dakika haber | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

MHP Datça İlçe Baş­ka­nı Gök­han Akyel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Akyel, açık­la­masında, Türk mil­le­tinin Ça­nak­ka­le'de elde et­ti­ği üstün ba­şa­rı­sı ile tüm dün­ya­ya, ba­ğım­sız­lı­ğı ve vatan top­ra­ğı söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, kar­şı­sın­da hiç­bir gücün du­ra­ma­ya­ca­ğı me­sa­jı­nın en açık şe­kil­de ve­ril­di­ği kahra­manlık des­ta­nı olduğunu belirtti.

"Bu ­gün­le­re ulaş­ma­mı­zı sağ­la­yan başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı olmak üzere va­ta­nın bölün­mez bü­tünlü­ğü­nü ve Türk mil­le­ti­nin huzur ve gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak için ha­yat­la­rı­nı feda eden aziz şe­hit­le­ri­mi­zi min­net­le anı­yo­ruz." diyen Akyel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk ve dünya ta­ri­hi­ne damga vur­muş en önem­li olay­lar ara­sın­da yer alan 18 Mart 1915 Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, bir mil­le­tin bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ver­di­ği şanlı mü­ca­de­le­nin unu­tul­maz ha­tı­ra­sı olması ba­kı­mın­dan in­san­lık ta­ri­hin­de eşine az rast­la­nır bir kah­ra­man­lık des­ta­nı­dır. Za­fe­ri­miz kutlu olsun. Resmi ka­yıt­la­ra göre Muğ­la­lı şe­hit­le­ri­miz için yap­tı­ğı­mız araş­tır­ma­lar­da biz­ler­den des­te­ği­ni esir­ge­me­yen ve ar­şiv­le­rin­de ya­rar­lan­ma im­ka­nı sunan Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri yet­ki­li­le­ri­ne ve Er­ci­yes Üni­ver­si­te­si, Ata­türk il­ke­le­ri ve inkılap Ta­ri­hi Ens­ti­tü­sü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Ahmet Nedim Kilci'ye son­suz te­şek­kür­le­ri­mi­zi ve min­net­le­ri­mi­zi su­na­rız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan