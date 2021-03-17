Son dakika haber! 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Son dakika gelişmesine göre Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan mesajında, 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden dirilişi ve milli şahlanışın başlangıç noktası olduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Zaferi, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadeleyle vatanını ve milletini korumak uğruna ölürsem şehit, kalırsam gazi inancıyla eşsiz mücadele veren aziz milletimizin 'Çanakkale geçilmez' diyerek cesaretini, azmini ve kahramanlığını ortaya koyduğu, milletimizin vatan, bayrak ve istiklal uğruna neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiği kahramanlık destanıdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara