Son dakika haber | 17 yıl hapisle aranan hırsız sokakta yakalandı Son dakika güncel haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hasan A. (19), polis tarafından sokakta gezerken yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Hasan A. (19), polis tarafından sokakta gezerken yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ev, iş yeri ve otomobilden hırsızlık olaylarına karışan, hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hasan A.'nın Haydarbey Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Hasan A.'yı ara bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hasan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA