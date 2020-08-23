Son dakika haber: 17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti
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Son dakika haber: 17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre 17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti Antalya'nın Serik ilçesinde, ırmağa serinlemek için giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

23.08.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:38

17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde, ırmağa serinlemek için giren 17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Sarıabalı mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan Köprüçayına gelen Metin Aymergen buradaki ırmağa girdi. Bir süre sonra gözlerden kaybolan genci yakınları aramaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra ırmakta bulunan genç, yakınları tarafından kıyaya çıkartıldı. Burada ilk müdahale gencin yakınları tarafından yapıldı. Yakınları Aymergen'e uzun süre kalp masajı yaptı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Aymergen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi Serik Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Ali Kartal, "Kayalıklara yakın suyun içerisinde 2 tane çocuk vardı. Boğuluyoruz diye bağırmaya başladı. Orada bulunan vatandaşlardan 4 kişi hemen müdahale için suya girdi. Kurtarmaya çalıştıkları sırada çocuk suya battı. Çocuk bulunamadı. Ambulansı aradım. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans geldi." dedi.

Metin Aymergen'in, Serik'te yaşayan ablası Hilal Akuş'un yanına çalışmak için geldiği öğrenildi.

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Son dakika haber: 17 yaşında genç serinlemek için girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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