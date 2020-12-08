Son dakika haber: '1551 adet sarı paralar bulundu' mesajı atan dolandırıcı ile telefon konuşması kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre '1551 adet sarı paralar bulundu' mesajı atan dolandırıcı ile telefon konuşması kameradaBURSA'da, tanımadığı bir telefon numarasından 1551 adet 10 kilodan fazla madeni paralar bulunduğu ve değerlendirilmek istendiği yönünde mesaj alan Ömer Şenses'in (33) dolandırıcı ile yaptığı telefon konuşması...