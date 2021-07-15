Son dakika haber | 15 Temmuz ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu
Son dakika haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.
Babukbey Camiinde öğle namazı sonrası düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu. Şehitler için dua edildi. Namaz çıkışı Emet AK Parti Gençlik Kolları tarafından cemaate meyve suyu ve kek dağıtıldı.
Daha sonra ilçe protokolü tarafından şehit mezarları ziyaret edilerek dualar okundu. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı