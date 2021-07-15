Son dakika haber | 15 Temmuz ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu

Son dakika haberine göre Kütahya'nın Emet ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar dualarla anıldı.