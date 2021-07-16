15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde her yıl olduğu gibi camilerden sela sesi yükseldi.

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde her yıl olduğu gibi camilerden sela sesi yükseldi. 

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde 81 ilde bulunan 90 bin camide sela okunmaya başlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu gece cami ve minarelerinin ışıklarının sabaha kadar açık olacağı öğrenildi.


- İstanbul
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı! Ameliyatlı halde soluğu orada almış
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
15 Temmuz'un en genç gazisinden hainlere tokat gibi soru: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Levent Yüksel Serra Arıtürk
Spor Erol Bulut Arda Turan Burak Elmas Aykut Kocaman Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.07.2021 01:17:12. #1.13#

title