Son dakika haber... 15 Temmuz şehitleri için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyasına yoğun ilgi
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Son dakika haber... 15 Temmuz şehitleri için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyasına yoğun ilgi

Son dakika haber... 15 Temmuz şehitleri için başlatılan 'Bir Yasin de Sen Oku' kampanyasına yoğun ilgi
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku-Duaya Davet" kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna 251 bin Yasin-i Şerif okunması için internet üzerinden başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku-Duaya Davet" kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için Kocaeli Valiliği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Hain darbe girişiminde canlarını vatan ve demokrasi için feda eden şehitler için başlatılan "Bir Yasin de Sen Oku-Duaya Davet" çağrısı bu yıl da sürüyor.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek etkinliğin çağrısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Etkinlik kapsamında "Bir ölür, bin diriliriz" anlayışından yola çıkılarak her şehit için 1000 olmak üzere 251 bin Yasin-i Şerif okunması hedefleniyor.

Ramazan ayının ilk günü yapılan çağrının ardından şu ana kadar 12 bin 178'den fazla Yasin-i Şerif okundu.

Okunan Yasin-i Şeriflerin duası, Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Darbe girişiminin 5. yılında düzenlenecek anma etkinliğinde İl Müftülüğünce yapılacak.

Yasin-i Şerif okumak isteyen vatandaşlar, "www.duayadavet.org" internet adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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