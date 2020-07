Son dakika haber: 15 Temmuz şehitleri Gaziosmanpaşa'da anıldı Son dakika haberleri... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da anma programı düzenlendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Gaziosmanpaşa'da anma programı düzenlendi. Program kapsamında 251 şehidin isminin yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi de anma programı düzenledi. Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'ndaki programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, emniyet mensupları, şehit yakınları ve 15 Temmuz gazileri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutturulmaması gerektiğine dikkat çekilirken şehitler için dualar edildi. Ardından parkın içerisinde yer alan şehitlerin isimlerinin yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfiller bırakıldı. O anlar ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı da havadan görüntülendi. Sonrasında programa katılanlara kahvaltı ikramında bulunulurken plaket takdim edildi.

"15 Temmuz hafızalarda yaşayacaktır"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 15 Temmuz sürecinde Türk milletinin tarihe not düştüğüne dikkat çekti. Kalkışma sürecinde genç yaşlı yediden yetmişe herkesin vatanı için mücadele ettiğini belirten Başkan Usta, "Çanakkale ruhunu 15 Temmuz'da bu millete yaşatan başta Cumhurbaşkanımız ve güçlü bir irade ortaya koyan şehitlerimiz ve gazilerimizin 4 yıl sonra aynı duyguyla anılmış olması tabi ki bizi de duygulandırdı. Bugün onların anısına her bir şehidimizin anıtı olarak burada yaşasın diye muhafaza ettiğimiz ve bayraklara dalgalandırdığımız bu alanda bir anma programı yaptık. Millet olarak tarihe not düştüğümüz bir gece olarak 15 Temmuz hafızalarda yaşayacaktır. Bugün şehitlerimizin adını okurken hikayelerini de gözlerimizin önüne getirdik" dedi.

"Hem gurur, hem üzüntü bir arada yaşıyoruz"

Törene katılan ve yaşananların gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken 15 Temmuz şehidi Servet Asmaz'ın eşi Sema Asmaz, "Hem gurur, hem üzüntü, hem sevinç hepsini bir arada yaşıyoruz. Başkanımızın da dediği gibi gençlerimizi inançlı yetiştirmemiz gerçekten çok doğru. İnançlı olduktan sonra zaten gerisi geliyor. Özlüyoruz tabi ki ama yapacak bir şey yok. Kendimizi çok şanslı görüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

