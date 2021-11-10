Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05
Son dakika gündem haberine göre ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.
ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Bu anlar havadan ve yerden görüntülendi