Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05 - Haberler
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Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu. Bu anlar havadan ve yerden görüntülendi

Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE 09.05

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz
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