Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Bir son dakika haberine göre Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAHaftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haber! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
08.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:59

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. Altunizade'den köprü istikametine geçmek isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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