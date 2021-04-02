Son dakika haber | 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek bin 500 TL'ye çıkarıldı
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Son dakika haber | 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek bin 500 TL'ye çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek bin 500 TL'ye çıkarıldı

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısında, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıktı
Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1500 liraya çıktı

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15'inci toplantısında, 2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık destek bin 500 TL'ye çıkarıldı.

2020 yılı Nisan ayından bugüne kadar 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen aylık biner liralık desteğin bin 500 TL'ye çıkarılmasına karar verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık yaptığı toplantıda, dini bayramlarda biner TL ile Temmuz ayında 15 Temmuz'a ithafen iki ödeme yani 3 bin TL verilmesi kararı da alındı.

Bu kapsamda, Nisan 2020'den bugüne kadar 12 ödeme yapılarak, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 35 milyonu aşkın destek verilmişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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