Son dakika haber... 15 Temmuz Şehit, Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Elazığ'da bölge temsilciliği kurdu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kurulan 15 Temmuz Şehit, Gazi Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Elazığ Bölge Temsilciliğine Özden Durukan Yanık'ın başkan olarak atandığı belirtildi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurulan temsilciliğin açılış programına Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, federasyonun genel başkanı Mefahir Olcay, bölge başkanı olarak atanan Yanık ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olcay, federasyonun Elazığ bölgesinde yoğun çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların sonucunda bölge başkanlığı görevine, hakkıyla yapacağına inandıkları Yanık'ın atanmasını uygun gördüklerini aktardı.

Yanık'a görevinde başarılar dileyen Olcay, şöyle devam etti:

"Şehit aileleri ve gazilerimiz ile Doğu ve Güneydoğu'da terör sebebi ile mağdur olan binlerce insanımızın acılarını biraz olsun hafifletebilmek ve sorunlarına çare olabilmek adına çıktığımız bu kutlu yolda Elazığ Bölge Başkanlığımızın eksikliği bölgede yapılacak olan çalışmalarda hızımızın yavaşlamasına sebep oluyordu. Bölgede araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda başkanlığa Yanık'ı, yardımcılık görevine de Mehmet Satıcı'yı atadık."

Yanık ise üstlendiği görevin ciddiyeti ve bilinciyle hareket ederek üzerlerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getireceklerini aktararak, "Görevin kutsallığının ışığında Genel Başkanımıza ve genel merkezimizin faaliyetlerini kendimize şiar edinerek hareket edeceğim. Ben ve tüm yönetici arkadaşlarım şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve terör mağdurlarının yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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