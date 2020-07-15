Son dakika haber! 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
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Son dakika haber! 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 100 kişilik 15 Temmuz koreografi gösterisi izleyenleri mest etti.

Son dakika haber! 15 Temmuz koreografisi izleyenleri mest etti
15.07.2020 18:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 100 kişilik 15 Temmuz koreografi gösterisi izleyenleri mest etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz temasıyla Ayasofya önündeki meydanda 100 kişilik koreografi gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri izleyenleri mest etti. Koreografide yer alan Çağatay Doğan projeden büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Millet olarak umarım bundan sonra çok daha güzel günler yaşarız. Burada bugün özellikle Ayasofya'nın ibadete açılması da bizim için büyük şans oldu. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Herkes çok özveriyle çalıştı" dedi.

Koreografide yer alan bir diğer vatandaş Betül Doğan ise yoğun bir süreç geçirdiklerini söyleyerek, "Zorlu bir çalışma oldu. 100 kişiyi pandemi döneminde bir arada tutmak dezenfektanlarımıza sağlık durumumuza dikkat etmek çok zor ama çok keyifliydi. Günde bazen 6 saat çalışma yaptık. Burada olmaktan mutluyuz" dedi.

Proje yönetmeni Emre Özmen ise, "100 kişilik profesyonel bir ekibimiz var. Dün gece sabaha kadar çalıştık. 1 aydır geceli gündüzlü çalıştık. Çünkü bir amacımız vardı. Cumhurbaşkanımız unutma unutturma dedi. Biz de onu gerçekleştirdik. Biz tüm şehitlerimizi unutmadık. Bu özel ve güzel mekanda projeyi gerçekleştirdik. Bizim için oldukça zordu. Ama proje önemli olduğu için yılmadık başardık. Bizim için 15 Temmuz'un 1. yılı neyse 44. yılı da aynı olacak" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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