Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye "protokol" tepkisi
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Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye "protokol" tepkisi

Son dakika haberi: 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aralarındaki protokolün sonlandırılmasına ilişkin olarak, "Bu protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmesine rağmen haberlerin 5 ay sonra bu dönemde servis edilmesini manidar buluyoruz" dedi.

Son dakika haber... 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'den İBB'ye
15.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:53

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aralarındaki protokolün sonlandırılmasına ilişkin olarak, "Bu protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmesine rağmen haberlerin 5 ay sonra bu dönemde servis edilmesini manidar buluyoruz" dedi.

15 Temmuz Derneği ile İBB arasında yapılan protokolün iptal edilme sürecini 15 Temmuz Derneği başkanı Tarık Şebik anlattı. Basın mensuplarının İBB ve 15 Temmuz Derneği arasında yaşanan protokol krizini anlatan Tarık Şebik,"Dönemin belediye başkanı Kadir Topbaş bizimle çalışmak istediğini söyledikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. Bu derneğin hedefi şehit ve gazi aileleri ile kardeşlik hukuku kurmak, çatı bir kuruluş olmaktı. Sadece İstanbul'da ikamet eden değil, Ankara, İzmir, Adana ve tüm Türkiye'de 58'e yakın vilayette ikamet ediyor ailelerimizle çatı kuruluşu olmak. İkinci amacımız da hain darbe girişimini milli hafızalarda canlı tutmak ve gelecek nesillere aktarmaktır. O dönem belediye başkanımız Kadir Bey bizle beraber çalışmayı teklif edince bizde kabul ettik ve protokol imzaladık. Biz kamunun yarınını güden hayır işleri yapan bir derneğiz" şeklinde konuştu.

O tarihten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak çalışmaya başladıklarını ifade eden Şebik," Protokol süresi bu yılın Şubat ayında son buluyor ve taraflar devam etmek istemiyorsa beyan ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz Ekrem İmamoğlu başkanlığında yönetimi 15 Temmuz Derneği'nin protokolünün devam etmeyeceğini bize zaten söylemişlerdi. 25 Şubat'ta hiçbir ilişkimiz kalmadı. Bakın bu habere gündem olan protokolün iptali ne zaman konuşuldu bundan bir hafta evvel, yani 25 Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz üzerinden 5 ay geçmiş 15 Temmuz derneği olarak hiç bir yerde hiçbir söylemde bulunmamışız, hiçbir beyanı vermemişiz. Ama 15 Temmuz'un 4'ncü yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi içinde bunu ulusal basına servis etmek suretiyle bu haberi paylaşıyor. Şimdi haberi paylaşmasında zaten bizim gizli saklı bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB ile 15 Temmuz Derneği arasında yapılan protokolün iptal gerekçesinin tasarruf olarak olduğunu söyleyen Şebik,"Protokol bitmiş biz dernek olarak bir şey dememişiz saygı duyarız sizin kararınız çalışırsınız çalışmazsınız. Gerekçeleri tasarruf. Şehit ve gazilere yapılacak programlar, hain darbe girişimini milli hafızalarda canlı tutacak programları yapmak bizim için bir tasarruf değil. Belediye için başkan için bu tasarruf olabilir" ifadelerini kullandı.

Son dönemde 15 Temmuz Derneği'ne bir algı oyunu yapılmaya çalıştığını ifade eden Tarık Şebik konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm toplumu bize karşı cephe aldırmaya karşı bir akıl var. Bu algıdır ama biz bunu FETÖ'de gördük. Biz bunu FETÖ'nün yaptığı işlerde gördük. Ben bu algı oyununu yapanlara, bu algı oyununda rol oynayanlara yazıklar olsun diyorum. 4'ncü yılını girdiğimiz şu günlerde bizim gururumuzu incitiliyor şehit ailelerimizin gururunu incitiyor. Biz bu algı oyunlarına 17-25 Aralık'ta dur dedik, 15 Temmuz'da da dur dedik. Son sözüm şu olsun bu 15 Temmuz derneği bu protokolden önce de işine işleyişine devam ediyordu, bu protokol sonlandıktan sonra da var gücüyle çalışmaya devam edecek" - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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