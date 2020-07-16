Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı

Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminde canı pahasına darbecilere direnen şehit ve gaziler, Sancaktepe'de düzenlenen program ile anıldı.

Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı
16.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:13

15 Temmuz hain darbe girişiminde canı pahasına darbecilere direnen şehit ve gaziler, Sancaktepe'de düzenlenen program ile anıldı. Sancaktepe Belediye tarafından yapılan ve 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan "7 Bölge 1 Film" adlı ödüllü filmin gösterimi de yapıldı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında darbeci askerlere canları pahasına direnen ve darbenin gerçekleşmesini engelleyen 15 Temmuz şehitleri ve gazileri, Sancaktepe'de düzenlenen özel bir program ile anıldı. Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, şiir dinletileri yapıldı. Ayrıca ödüllü film "7 Bölge 1 Film" ile çeşitli belgesel gösterimleri gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de programa katılarak şehit ve gazileri andı. Etkinlikte stant açan dernekler de vatandaşlara yöresel yemek ikramlarında bulundu. Korona virüse karşı önlemlerinin alındığı programda Sancaktepeliler, tekrar gece geç saatlere kadar demokrasi nöbeti tutmuş oldu.

Programda ayrıca Sancaktepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan "7 Bölge 1 Film" adlı ödüllü filminin de gösterimi yapıldı. "7 Bölge 1 Film" film projesi kapsamında Sanat Akademisi'nde 150 genç sinema eğitimi gördü. Eğitim sonunda gençler, yönetmenler ve usta oyuncular eşliğinde Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 ayrı film çekti. Harman, Televizyon, Karşılaşma, Kiraz, Sonsuz, İhanet ve Genç Yürekler isimleriyle çekilen ve 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan filmler, Cumhurbaşkanlığı tarafından ödül aldı. Ödüllü filmler, 15 Temmuz ruhunu tekrar yaşatmak için programda vatandaşlara izletildi.

Program hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü, "15 Temmuz'u, o karanlık geceyi unutmamak unutturmamak, milletimizin şanlı direnişini burada coşkuyla kutlamak için halkımızla beraber sosyal mesafeye uygun bir şekilde kutlayacağız. Sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Biz o akşamki yaşananları hala iliklerimizi kadar hissediyoruz. Biz devlet, millet olarak 15 Temmuz gecesinde irademize sahip çıktık. Milletin seçmiş olduğu iradeyi yakalamak, aşağı indirmek ona kumpaslar kurarak devleti ele geçirmek isteyenlere karşı bu şanlı millet, bütün dünyaya demokrasi ne demek, iradesine sahip çıkmak ne demek, onu canlı canlı yaşayarak 15 Temmuz gecesi sabahına çıkarken gösterdiler. O günü birlik olarak kardeşçe atlattık. Şimdi o kardeşliğimizin devamını 15 Temmuz günlerinde, demokrasi bayramlarımızda yine hep birlikte yaşayacağız. Bugün sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Belediyemizin hazırlamış olduğu çok güzel bir film var. 7 Bölge 1 Film. Onu halkımızla beraber seyredeceğiz. Ödü alan bir film" dedi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın Dünya
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit...
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile '15 Temmuz temalı ışık gösterisi' gerçekleştirildi
Türkiye'de ilk kez 200 İHA ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
Bakan Koca'dan 15 Temmuz şehidi ve kızıyla ilgili duygu dolu paylaşım
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Bülent Turan Fatih Sultan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Çağla Şıkel Hande Yener İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhu Sancaktepe'de yaşatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 00:43:12. #1.15#
title