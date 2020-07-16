Son dakika haber... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Son dakika güncel haberine göre Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.
16.07.2020 02:11 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:59
Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.
Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin dev ekranda izlenmesinin ardından 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.
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Kaynak: AA