Son dakika haber... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika güncel haberine göre Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi. Kur'anı Kerim okunup, duaların edildiği programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişinin dev ekranda izlenmesinin ardından 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Kaynak: AA