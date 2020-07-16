Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika güncel haberi: Kocaeli, Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli, Karabük, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İl Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda çok sayıda vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meydandaki sandalyeler sosyal mesafeye uygun olarak hazırlandı, vatandaşlar maskeleriyle içeri alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de hain bir darbe girişimi yaşandığını, tüm şehitlerimize ve hayatta olmayan gazilerimize rahmet, sağ olanlara sağlık ve afiyet diledi.

Yavuz, 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak, zinde tutmak ülkemize ve milletimize kurulan tuzakları bir kez de anlatmak için burada toplandıklarını belirtti.

15 Temmuz'da hainlerin, milletimizin imkanlarıyla vergileriyle alınmış silahları aziz milletimize doğrultarak 251 vatandaşımızın şehit edildiğini belirten Yavuz, "Ama bu millet dün de bugün de yarın da aynı millettir. Biz şehadete adeta gül bahçesine girercesine koşar, Allah'a kavuşuruz. Bizim için ölüm yok olmak değil, yeni bir başlangıçtır." ifadesini kullandı.

-"Milletiniz hainlere gereken dersi vermiştir"

Vali Yavuz, 15 Temmuz gecesi bu ruhun tekrar ayağa kalktığını ve aziz milletimizin sokaklara döküldüğünü, mermileri vücutlarına siper ettiğini ve bu alçaklara fırsat vermediğini vurgulayarak, "Allah razı olsun ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, milletimizi sokaklara davet ettiğinde, milletimiz akın akın sokağa dökülmüş ve bu hainlere gereken dersi vermiştir." dedi.

-"O günü unutturmamalıyız ve gelecek nesillere anlatmalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi.

Bundan dört yıl önce olduğu gibi bugün de milletin kadınıyla erkeğiyle çoluğuyla çocuğuyla genciyle yaşlısıyla tek yürek olduğu ve vatan nöbetine, millet nöbetine, bayrak nöbetine durduğunu belirten Büyükakın, "O günü unutturmamak, o gün bu memlekette yapılmak isteneni binlerce defa hatırlatmak, gelecek nesillere anlatmak, onlara o gece olanları unutturmamak boynumuzun borcudur. Bu milletin kahraman evlatları o gün içeriden işbirlikçilerle dışarıdan oyun kurucularla bu memleketin başına örülmek istenen çorabı, iman dolu göğüslerini siper ederek, canlarını feda ederek karşı durdular."diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Sancak koşusu sonrası, sancak Vali Yavuz'a teslim edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda ayrıca vatandaşların 15 Temmuz ve tüm şehitler için indirdiği hatmin duası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapıldı.

Büyükşehir Belediyesince internet ortamında düzenlenen "Dua ile nöbet vakti" kampanyası ile de şehitler için 251 bin Yasin-i Şerif ve 251 bin hatim okunduğu bildirildi.

Programda vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı izledi.

Daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından, "Kurtuluş Senfonisi" sahne performansı sergilendi.

Etkinliğe Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentteki camilerden sela okundu.

Zonguldak

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlığını, özgürlüğünü, birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan asil milletimizin, yüzyıllar boyunca çeşitli iç ve dış odaklarca tertip edilen hain emeller ve kirli oyunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Hain darbe teşebbüsünün amacına ulaşamadan engellendiğini belirten Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mızda da bu milletin kahraman, vatansever evlatları milli birlik ve bütünlüğümüz uğruna canlarını vermiş, 15 Temmuz gecesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birlik, beraberlik, diriliş ve direniş ruhu doğmuş, aziz milletimiz varlığına, birliğine yönelen tehdidi bertaraf etmek için sokakları doldurmuş, ülkesini, devletini, milletini parçalamaya çalışanlara, darbe heveslilerine büyük bir ders vererek, ülkesine, devletine, milletine milli bir şuurla mermilere karşı durarak canı pahasına sahip çıkmıştır."

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman milletimiz darbe girişimini büyük bir kararlılıkla engelledi. Aziz milletimiz tüm dünyaya örnek bir şekilde darbe girişiminin karşısında durmuş, vatanını canı pahasına korumuş, halkımız darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış, günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir." dedi.

Etkinliğe Vali Tutulmaz ve Belediye Başkanı Alan'ın yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, sinevizyon gösterimi ve sancak koşusu gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Zonguldak'taki merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

-Düzce

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar Büyük Cami önünde toplanarak, Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen program, büyük ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan fotoğraf ve film gösteriminin yapılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Şehitler için mevlidi şerif okunan programa Düzce Valisi Cevdet Atay, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Belediye Başkanı Faruk Özlü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan, annesi Hanife Baysan siyasi parti İl Başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bolu

Bolu Kent Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 4. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterisi, sancak koşusu ile getirilen Türk bayrağının Bolu Valisi Ahmet Ümit'e takdim edildi.

Sancak koşusu sporcularına katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinliğin son bölümünde tasavvuf müziği ve diğer etkinlikler gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Bolu milletvekilleri Fehmi Küpçü, Arzu Aydın, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, şehit ve gazi yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bartın

Vatandaşlar, Valilik önünden başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konvoyu"nun ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Bartın Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin yer aldığı etkinlikte vatandaşlar, Türk bayraklarını dalgalandırarak ve cep telefonlarının ışıklarını yakarak demokrasi nöbetine katıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı konuşmada, ülkenin 4 yıl önce tarihin en hain girişimlerinden birini yaşadığını ve darbe girişiminin 4. yılında da meydanların dolduğunu söyledi.

2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını, çağrısını duyarak milletine, devletine, demokrasisine, kendi bekasına sahip çıkmak için canını düşünmeden meydanlara koşan milleti saygıyla andığını ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bu günler önemli imtihanlardır. Bu imtihanı da başarıyla verdik. FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde milletimiz tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi milletimiz tek yürek olmuştur. Bugün burada hain darbe girişimini değil, milletimizin destanını anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak dün olduğu gibi bugün de bütün terör örgütlerine karşı dimdik ayakta olacağız. Bunlara geçit vermeyeceğiz. Bağımsız bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz."

Etkinliğe Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı da katıldı.

Karabük

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanları doldurduğunu söyledi.

Herkesin 4 sene önceki o karanlık geceyi hatırladığını belirten Gürel, "Bu mevsimde bu akşam saatlerinde olmayacak bir şey yaşandı. Meclisimizi bombaladılar. Özel Harekat Daire Başkanlığını bombaladılar. 51 şehidimiz var." dedi.

Konuşmanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, Karabük Valiliğinden getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

15 Temmuz'u yaşayanların anılarını anlattığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Etkinlikte ilahi ve kahramanlık türküleri söylendi.

Öte yandan, tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Karabük'teki merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

Programa, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin annesi Nazife Efe, diğer protokol üyeleri, sivil toplum örgütü başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA