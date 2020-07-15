Son dakika haber | 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika haberleri... Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen programda sosyal masefe kurallarına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okutuldu, dua edildi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turunun ardından program, 15 Temmuz sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Programa Kaymakamı Yakup Güven, 34 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti ilçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA