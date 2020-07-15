Son dakika haber: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Son dakika haberleri: Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarlarına gül ve karanfiller konuldu.

Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, mezarlarına gül ve karanfiller konuldu.

Bolu Şehitliği'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 4. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Bolu Müftüsü Orhan Genç, şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar da dualara eşlik etti.

Anma programına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yavuz Çankaya, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, 15 Temmuz şehidi polis memuru Ozan Özen'in ailesi, kurum müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ümit ve protokol üyeleri programın sonunda 15 Temmuz şehidi Ozan Özen ve diğer şehitlerin kabirlerine karanfil ve gül bıraktı.

Düzce

Düzce Şehitliği'ndeki tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy beldesindeki kabri ziyaret edildi.

Buradaki törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nü dolayısıyla şehitlikte anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitler için dua etti.

Şehitliğe ziyarete gelen şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Tutulmaz, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Karabük

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit olan Metin Arslan, Karabük'teki mezarı başında anıldı.

Karabük Valiliğince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere direndiği sırada başından vurularak şehit düşen 44 yaşındaki Metin Arslan'ın Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Şehidin ailesi ile Vali Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile diğer protokol üyelerince mezara karanfil konuldu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Protokol üyeleri, 17 Eylül 2017'de hayatını kaybeden ve cenazesi şehit oğlunun yanına defnedilen anne Şazi Arslan'ın da mezarına karanfil bıraktı.

Daha sonra protokol üyeleri, 5000 Evler Şehitlik Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Kocaeli

Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İzmit'teki Bağçeşme Şehitliği ziyaret edildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve İl Jandarma Komutanı Osman Aslan şehitliği ziyaret etti.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Vali Yavuz, programın ardından gazetecilere, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihte eşi benzeri görülmemiş hain bir girişim ve küresel işgale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde karşı çıktığını ve göğsünü mermilere siper ettiğini söyledi.

Bunun aslında bir iktidar mücadelesi olmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'ni bin yıldır sürdürdüğü mücadeleden caydırmak, küreselcilere teslim etmek ve iddiasından vazgeçirmek üzere yola çıkılmış bir işgal hareketi olduğunu dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu olayı sürekli bir iktidar mücadelesi gibi algılatanlar ve anlatanlar aslında darbecilerle bir ölçüde iş birliği yapanlardır. Hedefimiz aziz Türk milletinin hür ve bağımsız yaşamasıdır. Medeniyet değerleriyle buluşması ve medeniyet iddiamızı sürdürmemizdir. 15 Temmuz'da aziz milletimiz bayrağımıza, özgürlüğümüze sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bugün de bu şuurla buradayız ve aziz Türk milletinin her bir ferdini kucaklıyoruz."

Kaynak: AA