Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:01

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sahil dolgu alanında Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Koşusu yapıldı.

Daha sonra Namık Kemal Üniversitesinde "15 Temmuz Destanı" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin destan yazdığını söyledi.

Yıldırım, 15 Temmuz'da bir grup FETÖ'ye mensup terörist tarafından aziz Türk milletinin milli iradesine karşı darbe teşebbüsünde bulunulduğunu hatırlatarak, "Bu hain yapı darbe teşebbüsüyle Türkiye Cumhuriyetini savunmasız bırakarak, terör örgütleri ve dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçlamıştır. Bu hain yapı, cumhurbaşkanlığı makamını, başbakanlık makamını, gazi Meclisimizi, emniyet ve Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte milletin iradesini de zorla ele geçirmek istedi." dedi.

Hainlerin halka kurşun yağdırması ve yolların kapatılmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara, havaalanlarına çağırmasıyla son bulduğunu ifade eden Yıldırım, "Rotası milli iradeyi çalmak olan hain tankların önüne milli vicdan geçerek, demokrasimiz ve cumhuriyetimizin faziletlerine sahip çıkıldı. Gece boyunca mücadele eden asker ve polis, halkının da yanında olmasıyla darbecilere geçit vermedi." diye konuştu.

Konferansta Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezai Öztaş "15 Temmuz Destanı" konulu konferansta katılımcıları bilgilendirdi.

Konferansın ardından rektörlük binası fuaye alanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün resim sergisi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Anadolu Ajansının (AA) 15 Temmuz temalı fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Tekirdağ Şehitliği'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dua edildi.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, kurum müdürleri ve parti temsilcileri daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Öğle namazından önce Orta Cami'de şehitler için mevlit okutuldu ve dua edildi.

Çorlu

Çorlu Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur-an'ı Kerim tilavetinin yapıldığı törende, Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu dua ettirdi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, törende, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik etti.

15 Temmuz 2016'da hain bir darbe girişimi yaşandığını anımsatan Sarılı, "Ancak bu girişim, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimiz tarafından püskürtüldü. Bu vatan toprağı için şehit olan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de minnetle anarak, onlara uzun ömürler diliyorum." dedi.

Tören sonunda şehit mezarlarına protokol mensupları tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Törene 5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, siyasi parti temsilcileri ve protokol mensupları da katıldı.

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Kaynak: AA

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