Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bir son dakika haberine göre Ulu Cami düzenlenen program Mevlite gelen vatandaşar Şehitler için okunan dua Çıkışta verilen ikram AKSARAY - Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.

Ulu Cami düzenlenen program Mevlite gelen vatandaşar Şehitler için okunan dua Çıkışta verilen ikram AKSARAY - Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi. Kaynak: AA