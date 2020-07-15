Son dakika haber! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Bir son dakika haberine göre Ulu Cami düzenlenen program Mevlite gelen vatandaşar Şehitler için okunan dua Çıkışta verilen ikram AKSARAY - Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
15.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 15:01
Ulu Cami düzenlenen program
Mevlite gelen vatandaşar
Şehitler için okunan dua
Çıkışta verilen ikram AKSARAY - Aksaray'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi.
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Kaynak: AA