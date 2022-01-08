Son dakika haberi: 15 kişinin yaralandığı otobüs kaza yerinden kaldırıldı

BİTLİS (İHA) - 15 kişinin yaralandığı otobüs kaza yerinden kaldırıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrilen ve 15 kişinin yaralandığı otobüs kaza yerinden kaldırıldı.

Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bugün sabah saatlerinde Bitlis'ten Van istikametine gitmekte olan bir firmaya ait 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilmiş, kazada 15 kişi yaralanmıştı. Yaralıların Tatvan ve Bitlis Devlet Hastanelerindeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili soruşturmada devam ediyor.

Öte yandan, meydana gelen kaza sonrası şarampole yuvarlanan otobüs vinçler yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra tıra yüklenen otobüs kaza yerinden alındı.