Son dakika haber | 15 hapis cezası bulunan şahıs hastanede yakalandı
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da hakkında kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastanede yakalandı.
Afyonkarahisar'da hakkında kasten adam öldürmek suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, hastanede yakalandı.
Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhsan Lüle (41) isimli şahıs uzun süredir aranıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yakalan şahıs gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı