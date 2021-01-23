Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

23.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:02
Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Göçmen kaçakçılığına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonda 72 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturma İstanbul merkezli 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu başlatıldı. Soruşturmada 92 kişi hakkında gözaltına kararı bulunduğu öğrenildi. 

1477 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda kaçak göçmenleri yüksek ücret karşılığı yurt dışına götüren şebeke tespit edildi.Şebekenin İstanbul'da yüksek ücret karşılığı anlaştığı kişileri otobüs, minibüs ve otomobillerle Çanakkale, İzmir, Muğla, Kastamonu ve Sinop'a götürüp teknelerle yurtdışına kaçırdığı belirlendi.  Operasyonda bin 477 kaçak göçmen yakalanırken  8 tekneye el konulduDosya kapsamında 107 kişi tespit edilerek yakalanan 13 kişi tutuklandı.

14 İLDE OPERASYON BAŞLATILDIİfadeler doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü suçlar bürosu şebekenin lideri, yöneticilerine ve üyelerine yönelik bu sabah 14 ilde operasyon talimatı verdi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlarda  72 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu
Son dakika haberleri... 14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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