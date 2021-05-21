Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı

Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 84 kişi gözaltına alındı. Yüklü miktarda döviz, silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi. Covid- 19 olan bazı örgüt üyelerinin, bilinçli olarak halkın arasına karışıp, virüsü yayma eğiliminde oldukları belirtildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, MİT Çanakkale Ünitesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü birlikteliğinde, KOM Daire Başkanlığı'nın desteği ile yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından FETÖ/PDY güncel yapılanmasına yönelik bu sabah 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Çanakkale merkezli İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, Çorum, Bursa, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Manisa ve Kayseri'de 91 adrese yapılan baskınlarda, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz, silah, çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, örgütün öğrenci yapılanması, esnaf yapılanması, aile yapılanması, mahrem il yapılanması ve finans ağı çökertildi.KRİPTOLU CİHAZLARLA HABERLEŞİYORLARŞüpheliler arasında örgütün il imamı, bölge sorumlusu, ilçe imamları, öğrenci sorumluları ve örgüt içinde üst kademede mahrem konumda yer alanlarında da bulunduğu belirtildi.Şüphelilerin, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine maddi manevi yardım ettiği, internet ve oyunlar üzerinden kriptolu cihazlarla haberleştikleri, özellikle Covid olan örgüt üyelerinin filyasyon sürecini hiçe sayarak, halkın arasına çıkıp, virüsü bilinçli yayma eğiliminde olduğu tespit edildi. Çoğu örgüt üyesinin ise, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma planları yaptığı belirlendi.İL İMAMI TOPLANAN PARALARLA LÜKS HAYAT YAŞIYOR

Sözde il imamının, örgüt ailelerine yardım adına toplanan paraların bir kısmını, para karşılığı fuhuş yapan kadınlarla harcadığı, lüks ve şaşaalı yaşam sürdüğü saptandı. Yine örgüt/hücre evi sorumlularından birinin eşcinsel olduğu, eve gelen erkek üniversite öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı tespit edildi.


Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
FETÖ'nün adalet teşkilatı yapılanması soruşturmasında 60 gözaltı kararı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Son dakika gündem: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Beren Saat Burak Sergen Engin Akyürek Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! 14 ilde FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 84 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 10:27:41. #1.14#

title