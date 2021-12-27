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Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattaki ikametinden düşen genç kız hayatını kaybetti.

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KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 13. kattaki ikametinden düşen genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Nazife Rana H. (20), 13.kattaki ikametinin balkonundan apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: 13. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Son Dakika Haberleri

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