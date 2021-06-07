Son dakika haber... 12 yaşındaki yeğene cinsel istismara 30 yıl hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... 12 yaşındaki yeğene cinsel istismara 30 yıl hapis

Son dakika haber... 12 yaşındaki yeğene cinsel istismara 30 yıl hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAYSERİ'de, yeğeni B.U. (12) adlı kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca M.U. (26), 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

KAYSERİ'de, yeğeni B.U. (12) adlı kız çocuğuna düğünde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan amca M.U. (26), 30 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında, merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. M.U., iddiaya göre, katıldığı düğünde yeğeni B.U. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatmasıyla amca hakkında, şikayet üzerine 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.U., Kahramanmaraş Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, mağdur B.U. yer almadı. Suçsuz olduğunu öne süren M.U., üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.Mahkeme heyeti, sanık M.U.'yu 'cinsel istismar' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi. Karar sonrası M.U., polis ekiplerince kelepçelenerek, cezaevine götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun

Harf inkılabından önce Atatürk'ün ziyaret ettiği han, ahır olarak kullanılıyor
Harf inkılabından önce Atatürk'ün ziyaret ettiği han, ahır olarak kullanılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Seren Serengil Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... 12 yaşındaki yeğene cinsel istismara 30 yıl hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 22:44:44. #1.15#

title