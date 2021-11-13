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Son dakika haber: 12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: 12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta boya işçisi olarak çalışan 42 yaşındaki Salih B., saat 16.30 sıralarında 12. kattan asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer işçiler, hemen olay yerine koşarak durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 12. kattan yere çakılan boya işçisi Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber: 12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haber: 12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haber: 12. kattan asansör boşluğuna düşen boya işçisi hayatını kaybetti

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