Son dakika haber: 12 iş makinesi ve 35 adet otobüs Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildi

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde 12 adet iş makinesi ve 35 adet otobüsün Gürcistan Savunma Bakanlığına teslim edildiğini açıkladı.