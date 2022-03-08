Son dakika haber! 112 Acil'den şehit annelerine Kadınlar Günü sürprizi

Eskişehir İl Ambulans Servisi kadın personelleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü adına şehit anneleri evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

Acil Servis çalışanı kadın personeller, Dünya Kadınlar Gününde şehit annelerini unutmadı. Şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek kendi el emekleri ile hazırladıkları hediyeleri takdim eden kadın personeller, hediyeleri iyi günde kullanmalarını dilediler. Hal hatır sormayı da ihmal etmeyen personeller, şehit annelerine yalnız olmadıklarını hatırlattılar. Şehit anneleri, yüzlerinin biraz olsun gülmesini sağlayan personellere teşekkürlerini ileterek çok mutlu olduklarını belirttiler.

"Erkekler nöbeti kadınlardan devralacak"

Ayrıca Eskişehir İl Ambulans Servisi'nin Türkiye'de ve Dünya'da sağlık alanında ilk uygulaması olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde tüm Acil Sağlık hizmetlerinde erkekler nöbeti kadınlardan devralacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel