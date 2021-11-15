Son dakika haber! 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisten kaçamadı

Afyonkarahisar'da yağma suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polisle yaptığı kovalamacanın ardından yakalandı.

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesince yağma suçundan aranması bulunan İbrahim Ç. isimli şahsın Afyonkarahisar kent merkezi Marulcu Mahallesinde bulunan otopark içerisinde görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahsın görevlileri görmesi sonucu kaçmaya başladığı bildirilirken, yapılan takip ve kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorgusunda İbrahim Ç.'nin yağma suçundan 11 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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