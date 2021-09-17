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Son dakika haber! 11 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! 11 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Uşak'ta minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'ta Sivaslı ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi'nde meydana geldi. İddialara göre iddialara göre belde merkezinde bulunan kavşakta O.Ç. (11) kontrolündeki plakasız motosiklet, C.A. kontrolündeki 20 F 1171 plakalı minibüsle çarpıştı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada ağır yaralanan O.Ç., Sivaslı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken C.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü

11 yaşındaki çocuk, kullandığı motosiklete minibüsün çarpması sonucu öldü
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