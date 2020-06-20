Son dakika haber... "100. yılın ışığında Ereğli" e-sempozyumu düzenlendi
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Son dakika haber... "100. yılın ışığında Ereğli" e-sempozyumu düzenlendi

Son dakika haberleri... Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Mustafa Zengin, amatör balıkçıların ticari balıkçılıktan men edilmesi için sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Hatta amatör balıkçıların avcılık faaliyetleri için ücret alınmalıdır çünkü tanım olarak bu işi hobi,...

Son dakika haber...
20.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:28

Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Mustafa Zengin, amatör balıkçıların ticari balıkçılıktan men edilmesi için sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Hatta amatör balıkçıların avcılık faaliyetleri için ücret alınmalıdır çünkü tanım olarak bu işi hobi, zevk olarak yapmaktadırlar." dedi.

Zengin, Ereğli'nin kurtuluşunun 100. yılı kapsamında düzenlenen, "100. yılın ışığında Ereğli" e-sempozyumunda yaptığı konuşmada, 1380 sayılı su ürünleri kanununda değişikliğe gidilerek idari para cezalarının kaldırılıp o suçu işleyen balıkçı veya teknenin balıkçılıktan men edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu sorunun giderilmesiyle geleneksel küçük ve kıyı balıkçılığının desteklenmesinde önemli bir adım atılacağını anlatan Zengin, "Diğer taraftan av sahası açısından mahalli, bölgesel av sahalarının teşvik edilmesi, stokların kullanımı açısından etkili olabilecektir. Her balıkçı kooperatifi kendi yerleşim alanında belirlenen sınırlar içerisinde avlanmalıdır." dedi.

Amatör balıkçıların ticari balıkçılıktan men edilmesi için sıkı tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Yasal mevzuatları sıkılaştırılmalıdır. Bu balıkçıların takibinin sıkı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Hatta amatör balıkçıların avcılık faaliyetleri için ücret alınmalıdır çünkü tanım olarak bu işi hobi, zevk olarak yapmaktadırlar. Hobi amaçlı tekneler haftada bir gün balıkçılık yapmalıdır. Avrupa Birliği'ndeki geçerli yasal kurallar ülkemiz için de uygulanmalıdır. Kooperatifçiliğin balıkçılıkta gelişmiş ülkelerde olduğu gibi organize olması ve çalışma sistemlerinin evrimleşmesi, tüzüğünün değişmesi gerekmektedir. Türkiye'deki balıkçı kooperatifleri tabela kooperatifçiliğinden kurtulmalılar."

- Osmanlı çileği üretimi 2,5 tona çıktı

Sempozyumda konuşan Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya da ilçede yetiştirilen, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileğinin bu yıl rekoltesinin 2,5 tona ulaştığını bildirdi.

Osmanlı çileğinin üretimini yaygınlaştırmak için çeşitli adımlar atıldığını ve bu doğrultuda üretimde artış yaşandığını belirten Çetinkaya, "Gerek fide üretimi gerek yeni üreticilerin teşvik edilmesi noktasında önemli adımlar atıldı. Bu doğrultuda da ilçemize özgü olan dünyanın en leziz meyvesi Osmanlı çileğinin üretiminde artış yaşandı. Bu yıl rekolte 2,5 tona ulaştı. Bu bizler için son derece önemlidir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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