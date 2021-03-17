Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek
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Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek

17.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:06
Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek

Son dakika gelişmesine göre 1921 yılında Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın mezarı anıt mezarla ölümsüzleştirilecek.

1921 yılında Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 vatandaşın mezarı anıt mezarla ölümsüzleştirilecek. Yapımı süren anıt mezarın Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Milli Mücadele sırasında Yunan işgal kuvvetlerince yakılarak katledilen 83 kişinin mezarını anıt mezarla ölümsüzleştirecek. 1919'da İzmir'den başlayarak Batı Anadolu'yu işgale girişen Yunan orduları Büyük Taarruz'un ardından kaçarken birçok katliam gerçekleştirdi. Katliamlardan biri de Denizli'nin Çivril ilçesinin Cabar köyünde yaşandı. 2 Nisan 1921'de Yunan ordularının işgaline uğrayan Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Cabar Köyü'nde bir katliam gerçekleşti. Yunan askerleri 100 yıl önce Cabar Köyü'nde çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın demeden 83 kişiyi yakarak katletti. 2 Nisan 1921'de yaşanan katliamın ardından defnedilen vatandaşların mezar yeri kısa süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesinin girişimleriyle tespit edildi.

Açılış töreni katliamın 100. yıldönümünde

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın önerisi ile 100 yıl önce yapılan katliamda şehit olan 83 Türk için anıt mezar yapılması kararlaştırıldı. Şehitlik çalışmaları devam ederken Başkan Zolan, anıt mezarın Denizli'nin ilk milli mücadele şehitliği olacağını vurgulayarak, açılış töreninin katliamdan tam 100 yıl sonra 2 Nisan 1921'de yapılacağını açıkladı. Şehitlik Yunan işgal güçlerinin Milli Mücadele döneminde Çivril, Güney ve Buldan bölgelerinde çok büyük zulümler yaptığını belirten Başkan Zolan, bunlardan birinin de Cabar Köyü'nde yaşandığını anlattı. - DENİZLİ

Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek
Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek
Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek
Son dakika haber | 100 yıl önceki katliam ölümsüzleşecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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