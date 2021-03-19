Son dakika haber: 10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü (2)
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Son dakika haber: 10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü (2)

19.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:05
Son dakika haber: 10 yaşındaki İsmail Efe, bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babası gibi kazada öldü (2)

Son dakika haber: ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDUAdana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönerken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden İsmail Efe Demiryürek'in ölüm haberini alan annesi Meryem Turgut ile yakınları hastaneye gitti.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde bakkaldan meyve suyu alıp evine dönerken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden İsmail Efe Demiryürek'in ölüm haberini alan annesi Meryem Turgut ile yakınları hastaneye gitti. İlk evliliğinden olan oğlu İsmail Efe Demiryürek için morg önünde gözyaşı döken Meryem Turgut, "Ben seni babanın yanına böyle mi götürecektim kuzum" diye ağladı. Ayakta durmakta zorluk çeken Meryem Turgut'u yakınları sakinleştirmeye çalıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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