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Son dakika haber! 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü 1 yaralı Elazığ'da 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın caddede yürüyen bir adamın üzerine düştü.

ELAZIĞ (İHA) - 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın caddede yürüyen bir adamın üzerine düştü. Olayca kadın hayatını kaybederken üzerine düştüğü adam ise ağır yaralandı.

Olay, kentin en işlek caddesi Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, bir süre telefonla konuştuktan kendini boşluğa bıraktı. Hızla aşağı düşen kadın o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her ikisi de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O sırada yoldan gecen biri ise kadına kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın sağlık durumun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Son dakika haber! 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haber! 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü 1 yaralı

Son dakika haber! 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Son Dakika Haberleri
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