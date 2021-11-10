10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI - Haberler
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10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın, caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü.

ELAZIĞ'da, bir iş merkezinin 10'uncu katında bulunan kafenin terasından kendisini boşluğa bırakan yabancı uyruklu kadın, caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan V.G. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesinde meydana geldi. Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı. Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

10'UNCU KATTAN ATLAYAN KADIN, CADDEDE YÜRÜYEN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ; KENDİSİ ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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