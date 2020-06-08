Son dakika haber: 10 şoförün korona virüse yakalandığı iddiası yalanlandı
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Son dakika haber: 10 şoförün korona virüse yakalandığı iddiası yalanlandı

Son dakika haberi... 10 şoförün korona virüse yakalandığı iddiası yalanlandı -Diyarbakır-Bismil Hat Yöneticisi Mehmet Bozan: -"Haber yüzünden müşteri gelmedi, mağdur olduk.

08.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:57

10 şoförün korona virüse yakalandığı iddiası yalanlandı

-Diyarbakır-Bismil Hat Yöneticisi Mehmet Bozan:

-"Haber yüzünden müşteri gelmedi, mağdur olduk. Şoförlerde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil"

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Bismil Hat yöneticisi Mehmet Bozan, yolcu taşımacılığı yapan 10 sürücüde korona virüs olduğu iddiasını yalanlayarak, "Yalan haber yüzünden müşteri gelmedi, mağdur olduk. Şoförlerimizde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil" dedi.

Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs şoföründe korona virüs çıktığı iddia edildi. İddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bismil Birlik Yöneticisi Mehmet Bozan, haber yüzünden müşterilerinin gelmediğini ve mağdur olduklarını söyledi. Bozan, "Bizim hakkımızda yalan bir haber yayınlanmış, bu haberi kesinlikle kabul etmiyoruz. Suç duyurusunda bulunduk, gerekli mercilere haber ettik. Biz kabul etmiyoruz, bu yalan haberin takipçisi olacağız. Biz şuan mağdur durumdayız, sabahki müşterilerimiz gelmiyorlar, bununla ilgili devletimizden bir yardım bekliyoruz ve yetkililerimizin de haberi yalanlamasını bekliyoruz. Şoförlerde korona virüs çıktığı iddiası gerçek değil" dedi.

Bismil Kooperatifi üyesi Lezgin Arıca ise yapılan haberin kesinlikle yalan olduğunu kaydederek kendilerinde ve diğer sürücülerde korona virüs olmadığını kaydetti. Arıca, "Sabah 2 tane muhabir arkadaş buraya geldi, bizim bir arkadaşla röportaj yaptı, kesinlikle burada korona virüsü vakası yok iftira. Bizde 155'i aradık, tekrar karakola gidip ihbarda bulunduk. Şimdiye kadar başımız bile ağrımadı, yolcularımızı maskeli alıyoruz, tün tedbirlerimizi alarak hareket ediyoruz" dedi.

Son dakika haber: 10 şoförün korona virüse yakalandığı iddiası yalanlandı

Kaynak: İHA

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