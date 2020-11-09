Son dakika haber... 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası

Son dakika haberleri: Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Işık mesajında, dünya tarihinin liderlerde dolu olduğunu belirtti.

Liderlerin her birinin kendine özgü üstün yanları olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"Kimi idarecilikte, kimi askerlikte, kimi siyasette üstün vasıflara sahiptir. Ancak Atatürk'ü diğer liderlerden ayıran özellik onda tüm bu vasıfların birleşmiş olmasıdır. İşte bu yüzden Atatürk'e deha diyoruz. Atatürk, işgale uğramış bir ülkeyi, esir alınmış bir milleti düşman işgalinden esaretten kurtararak yeni bir ülke, yeni bir yönetim sistemi yaratarak bugünlere gelmemizi kendi deyimiyle muasır medeniyete ulaşmamızı sağlayan yolu açmıştır."

Kalaycı ise askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile çağının en önemli liderlerinden olan Atatürk'ün aynı zamanda tarihe, insanlığa ve mazlum milletlere de örnek olduğunu dile getirerek, "Bizler de, O'nun 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp, el birliği ile çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyor, bu vesileyle Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi de rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Ünver de Atatürk'ün bizlere, bir insanın vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü için neler yapabileceğini bizatihi kendi hayatıyla öğretmiş ve kurduğu bağımsız cumhuriyeti miras bıraktığını aktararak, "Bugün, bizler O'nun hayatını adayarak var ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde özgür bireyler olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın tüm mazlum ve sömürülen uluslarına örnek olacak şekilde kurtarılan bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden, eserlerinden ve cesaretinden aldığımız güçle ve O'nun 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir.' vecizesinin ışığında yolundan hiç ayrılmadan ilerliyoruz. Yolumuz, daima Ulu Önderimiz Atatürk'ün yolu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal