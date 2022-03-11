Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 10'dan fazla araç kazaya karıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 karayolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 10'dan fazla araç kazaya karıştı. İki şeritte de meydana gelen kazalarda 1 kişi yaralandı. Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu.

(Mustafa Taşören - Cihan Atik/ İHA)

Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

Son dakika haber... 10'dan fazla araç kazaya karıştı, D100 trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli, Tragger, Körfez, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title