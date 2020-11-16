Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı
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Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı

16.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 16.11.2020 10:25
Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı

Son dakika haberi: 2020 yılının ilk 10 aylık diliminde 306 bin 559 trafik kazası meydana gelirken, sadece ekim ayında yaşanan trafik kazası 34 bin 146 olarak kayıtlara geçti.

2020 yılının ilk 10 aylık diliminde 306 bin 559 trafik kazası meydana gelirken, sadece ekim ayında yaşanan trafik kazası 34 bin 146 olarak kayıtlara geçti.

Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Ekim ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 455 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 13 bin 523 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi.

PLAKADAN 11 MİLYON 699 BİN 501 CEZA

Ajans Press'in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle 2020 yılının ilk 10 aylık diliminde 306 bin 559 trafik kazası meydana gelirken, sadece ekim ayında yaşanan trafik kazası 34 bin 146 olarak kayıtlara geçti. 2020 yılı içerisinde trafik kazasında yaşamını yitiren kişi sayısı ise bin 883 olarak belirlendi. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur yine sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı. Kazaya karışan araçlar cinslerine göre ayrıldığında ise otomobillerin 104 bin 40 kaza ile birinci sırada, 33 bin 594 ile motosikletlerin ikinci, 30 bin 834 ile de kamyonetlerin üçüncü sırada olduğu saptandı. 2020 yılında en çok trafik cezasının da 11 milyon 699 bin 501 ile araç plakasına uygulandığı gözlendi.

(İHA)

Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı
Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı
Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı
Son dakika haberi... On ayda 306 bin 559 trafik kazası yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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