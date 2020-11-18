İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

18.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:16
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK'dan kaçan bir terörist Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak Türkiye'ye teslim olanların sayısı 203'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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