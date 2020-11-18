İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan bir teröristin Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.