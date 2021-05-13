Son dakika haberleri: KOCAELİ 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 1 KİŞİNİN DE AĞIR YARALANDIĞI KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Son dakika gündem haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobilin, beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde otomobilin, beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün Suadiye Mahallesi Çepni Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz idaresindeki 41 NZ 516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Yılmaz'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan Yunus Emre Başaran tedavi altına alındı.

Kaza anı ise, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin, savrulduktan kısa bir süre sonra beton elektrik direğine çarptığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı