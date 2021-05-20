Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre SURİYE açıklarında bir gemide ele geçirilen yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

SURİYE açıklarında bir gemide ele geçirilen yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, önceki gün Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, uyuşturucu trafiğini yönettiği iddia edilen A.K., S.K. ile yabancı uyruklu gemi çalışanları A.M.S.S., Z.M.L., Y.M.N.İ. ve M.A.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, Mersin'e getirilerek sorguya alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan yabancı uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin sorgularının sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri...
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Ben Affleck Deniz Çakır Pınar Altuğ
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 13:58:49. #1.15#

title