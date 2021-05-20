Son dakika haber! 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede

Bir son dakika haberine göre SURİYE açıklarında bir gemide ele geçirilen yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.