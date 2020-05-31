Son dakika haber | Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi Bir son dakika haberine göre Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi.

Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi. Milli Savunma Bakanı Akar Hulusi Akar, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde terhislerin 1 ay boyunca ertelendiğini Nisan ayında duyurmuştu. Bakan Akar, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde 31 Mayıs itibariyle terhislerin 5 Haziran'da ise celplerin başlamasını planladıklarını açıklamıştı. Türkiye genelinde terhisleri ertelenen askerlerin yola çıkmadan önce otobüsleri dezenfekte edildi. Erlerin kışlalardan çıkışları öncesinde ateşleri ölçüldükten sonra, dezenfekte paketleriyle otobüslere bindirilerek yola çıktı. Kaynak: İHA