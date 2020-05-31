Son dakika haber | Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi
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Son dakika haber | Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi

Bir son dakika haberine göre Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi.

31.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:49

Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terhisleri 1 ay ertelenen askerleri, yapılan sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirerek memleketlerine gönderdi.

Milli Savunma Bakanı Akar Hulusi Akar, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde terhislerin 1 ay boyunca ertelendiğini Nisan ayında duyurmuştu. Bakan Akar, başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde 31 Mayıs itibariyle terhislerin 5 Haziran'da ise celplerin başlamasını planladıklarını açıklamıştı. Türkiye genelinde terhisleri ertelenen askerlerin yola çıkmadan önce otobüsleri dezenfekte edildi. Erlerin kışlalardan çıkışları öncesinde ateşleri ölçüldükten sonra, dezenfekte paketleriyle otobüslere bindirilerek yola çıktı.

Son dakika haber | Terhisleri ertelenen askerler memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

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