Son dakika haber | Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber | Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberlerine göre Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesinde toprağa verildi.

31.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:33

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Hakkari'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde keşif ve gözetleme görevi yapan güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın naaşı helikopterle Niksar Komando Taburuna getirildi. Komando taburundan alınan şehidin cenazesi helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. Daha sonra Yolkonak Beldesinde düzenlenen tören alanına getirilen şehidin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Turan ve Nuriye çiftinin 4 erkek evladından birisi olan Uğur Bora'nın cenaze namazını İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili kıldırıldı. Cenazeye şehidin asker olan kardeşleri Ayhan ve Sinan metanetini korudu. Tokat protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına özen gösterildi. Cenaze namazından sonra şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Gülseren Bora kucağında 2 yaşındaki kızı Nehir ile eşini son yolculuğuna uğurladı.

Son dakika haber | Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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