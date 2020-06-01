Son dakika haber | Kızını görebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti
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Son dakika haber | Kızını görebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti

Son dakika güncel haberi... Kızını görebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gittiSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Mustafa Akçay (45), şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle otobüsle seyahat izni alamayınca, kızını görmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti.

Son dakika haber | Kızını görebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti
01.06.2020 09:08 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:08

Kızını görebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yaşayan Mustafa Akçay (45), şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle otobüsle seyahat izni alamayınca, kızını görmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisikletle gitti. Sakarya Adliyesi'nde uzlaştırıcı olarak görev yapan Mustafa Akçay, annesiyle birlikte Çanakkale'de yaşayan 14 yaşındaki kızı Hale Akçay'ı görmek için Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce yola çıkmak istedi, ancak yolculuk için seyahat izni alamadı. Bunun üzerine bisikletle yola çıkan Mustafa Akçay, kontrol noktalarında imza karşılığı geçişine izin verildiğini belirterek, yaklaşık 2 gün süren yolculuk sonrasında Çanakkale'ye ulaştı. Bayramı kızıyla birlikte geçiren Mustafa Akçay, mesleki eğitim için yurtdışına çıkacak olması nedeniyle izin alarak Sakarya'ya otobüsle geri döndü. 14 yaşındaki kızının yanına gidebilmek için Sakarya'dan Çanakkale'ye bisiklet kullanan Mustafa Akçay, 'Kızım annesiyle Çanakkale'de yaşıyor ve orada eğitim görüyor. Ramazan Bayramı'ndan 2 gün önce izin alamayınca bisikletle yola çıkmaya karar verdim. İlk molamı Karamürsel'de verdim. Daha sonra buradan tekrar yola çıkarak Mudanya üzerinden Bandırma ilçesine oradan da Çanakkale'ye geçtim. Günde ortalama 12 saat sürdüm. 2 gece konaklayarak Çanakkale sınırlarına ulaştım" dedi.

Arkadaşlarının kendisinin başarabileceğine inanmamasına rağmen yolculuktan vazgeçmediğini ifade eden Mustafa Akçay, 'Yoldayken gelen telefonlarda arkadaşlarım bu yolculuğun kaçıklık olduğunu, anormal olduğunu belirtti. Bunu başaracağıma inanmayanlar oldu. Hatta annem geri dönmem için mesaj attı ama ben dönmedim ve kızıma gittim. Kızım 14 yaşında, ortaokul son sınıfa gidiyor. Hem bayramda yanında oldum, hem de sınavlar öncesinde kızımı ders çalıştırdım. Araçla gidemeyince bu yolu seçtim. Atalarımız at sırtında Viyana'ya kadar gitmiş, bizde buradan Çanakkale'ye kadar bisikletle gittik. Profesyonel değilim ama bisiklet kullanıyorum. Her gün en az 1 saat kadar bisiklet kullanıyorum" diye konuştu. Çanakkale'den dönmeden önce izin aldığını, test yaptırdığını ve Sakarya'ya otobüsle döndüğünü söyleyen Mustafa Akçay, şöyle konuştu:

'Yolculuğumda şehir girişlerinde polisler durdurarak benden imza aldı ve gittiğim noktada 14 gün karantina da bulunmamı istediler. Prosedürlerin gereğini yerine getirdik ve yolumuza devam ettik. 2 gün sürdü yolculuk ve amatör bir bisikletçi için fena bir süre değildi. Türk gençlerini bisikletlerle yollarda olmasını daha fazla görmek istiyoruz. Monoton hayattan kopalım, oyun konsollarından kopalım bisikletlerle yola çıkalım. Bu bir gereklilik, tarihten gelen bir vecibe."

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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