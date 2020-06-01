Son dakika haber | İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye ceza Son dakika habere göre İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira ceza kesildi.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 48 saatte 1041 kişiye işlem yapıldı, 2 milyon 238 bin 197 lira ceza uygulandı. Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA