Son dakika haber | İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye ceza
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Son dakika haber | İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye ceza

Son dakika habere göre İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira ceza kesildi.

Son dakika haber | İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye ceza
01.06.2020 01:45 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:45

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1041 kişiye 2 milyon 238 bin 197 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından itibaren 48 saatte 1041 kişiye işlem yapıldı, 2 milyon 238 bin 197 lira ceza uygulandı.

Bu kişilerden 5'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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