Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı
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Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polis memurunun şehit olduğunu belirterek, başsağlığı mesajı yayınladı.

Son dakika haber | İçişleri Bakanı Soylu'dan başsağlığı mesajı
31.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polis memurunun şehit olduğunu belirterek, başsağlığı mesajı yayınladı.

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz. Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."

(İHA)

Kaynak: İHA

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